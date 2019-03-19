Взрывы на стадионе в Афганистане: ранен губернатор

Губернатор провинции и несколько местных чиновников пострадали в результате двух взрывов на стадионе в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти.

Как сообщает телеканал, по меньшей мере один полицейский был убит, а губернатор провинции Гильменд, начальник департамента информации и культуры, начальник совета провинции и его заместитель, а также военный чиновник получили ранения в результате взрывов.

По различным данным, от трех до семи человек погибли, более десяти человек получили ранения в результате взрывов.

Агентство Пажвак со ссылкой на очевидца сообщает о семи погибших. Телеканал Tolo News со ссылкой на источники сообщает, что не менее 16 человек были ранены во время взрыва, среди них - сотрудники безопасности и местные чиновники. Агентство Khaama Press сообщало о четырех погибших.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.