НАТО расширит сотрудничество с Грузией для подготовки страны к вступлению в альянс. Об этом заявил в субботу специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай в интервью тбилисской телекомпании Imedi.

"У Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции страны в НАТО, для реализации пакета сотрудничества с альянсом, НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией в этом направлении", - сказал Аппатурай.

Он отметил, что "Грузия успешно осуществляет реформы, необходимые для подготовки вступления" страны в НАТО. Аппатурай назвал "важным" предстоящий 24-25 марта визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси.

"Йенс Столтенберг подтвердит готовность НАТО продолжить поддержку Грузии", - сказал он.

Столтенберг совершит визит в Грузию 24-25 марта. Пресс-служба альянса отметила, что генсек проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе и спикером парламента Ираклием Кобахидзе.

Как сообщило минобороны Грузии, генсек НАТО во время визита в Тбилиси ознакомится с ходом многонациональных командно-штабных учений NATO - Georgia Exercise 2019, которые начались 18 марта на окраине Тбилиси. Эти учения стали вторыми многонациональными учениями в Грузии, которые проходят в рамках реализации пакета сотрудничества страны с НАТО, принятого в 2014 году на саммите в Уэльсе. В нынешних учениях участвуют около 350 военнослужащих из 24 стран - членов и партнеров организации.