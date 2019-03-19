Уроженец Азербайджана попался на контрафакте

В Дагестане сотрудники таможни и полицейские КПП «Джемикентский» нашли у уроженца Азербайджана партию контрафактного товара, сообщает haqqin.az со ссылкой на «NRрегион-онлайн».

Согласно информации, во время патрулирования федеральной автодороги «Кавказ» в районе 906 километра сотрудники полиции остановили Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял уроженец Азербайджана.

В кузове иномарки обнаружили партию товаров народного потребления в количестве 2 652 штук. Все они были произведены за рубежом.

«У водителя не было никаких документов, подтверждающих законность нахождения товаров на территории ЕАЭС», - сообщили изданию в пресс-службе Дагестанской таможни.

После проверки таможенники изъяли товар.