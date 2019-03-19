Российский генерал о том, почему турецкие военные изучают С-300 в Баку

Сообщается, что после освоения в Азербайджане на протяжении почти месяца управления системами С-300 турецкие военнослужащие отправятся в Россию для прохождения обучения по системе С-400.

На днях турецкие СМИ сообщили, что около 100 военнослужащих этой страны будут отправлены в Баку для изучения противоракетных систем ПМУ "Фаворит" С-300, состоящих на вооружении азербайджанской армии.

Но почему Турция сначала отправляет своих военнослужащих в Азербайджан для изучения систем ПМУ "Фаворит" С-300? Как сообщает haqqin.az, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил «Спутнику», что это правильный подход.

По его словам, такие версии комплексов С-300, как ПТ, ПМ и другие, применяются в нескольких странах. ПМУ «Фаворит» С-300 по своим тактико-техническим характеристикам и по используемым ракетам отличается от других версий, он более совершенен и близок к комплексам С-400. Тем не менее, Хатылев отметил, что С-400 является более совершенной системой, и Турция сможет почувствовать разницу между системами С-300 и С-400.

«Турция хочет овладеть базовой информацией о технологиях, анализе и подготовке к применению оружия. И это правильный подход. Задача Турции - сначала подробно изучить системы С-300, а затем освоить комплексы С-400. На следующем этапе турецкие военнослужащие будут обучаться российскими специалистами управлению этими комплексами», - сказал Хатылев.

Хатылев отметил еще одну причину отправки Турцией своих военнослужащих в Азербайджан для изучения комплексов С-300. Комплексы С-300 ПМУ "Фаворит" могут использовать ракеты дальностью 250 км. Эти же ракеты используются в комплексах С-400. В то же время некоторые ракеты комплексов С-400 также могут быть использованы в комплексах ПМУ "Фаворит" С-300.

«В целом их целью является выявление сильных и слабых сторон систем предыдущего поколения, а именно С-300», - сказал Хатылев.