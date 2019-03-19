На одной из улиц Баку ограничено движение транспорта

Сегодня с утра, в связи с ремонтно-строительными работами ограничено движение транспортных средств по улице Ордубади, поселка Баладжары Бинагадинского района Баку. В течение завтрашнего дня ограничение будет снято, сообщает отдел по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог.

Для того, чтобы избежать плотности транспортного потока, водителям рекомендуется заранее воспользоваться альтернативными дорогами, в соответствии с направлением их движения.