Российские чиновники запретили бюджетникам заряжать телефоны на работе

Чиновники Балтасинского района Татарстана запретили работникам муниципальных учреждений заряжать личную технику и пользоваться электрическим чайником на рабочем месте. Об этом сообщает Life.

Известно, что 22 марта в Сети появился соответствующий документ, подписанный руководителем районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым. В нем чиновник требует завести журнал для учета расхода электроэнергии.

«Также прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждений», - сообщается в документе.

Подлинность документа подтвердили местные власти, но заверили, что меры предприняли не из-за соображений экономии, а для пожарной безопасности.