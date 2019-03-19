В Армении взбунтовались солдаты одной из воинских частей

Как пишет в своем Facebook пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнисян, несколько недисциплинированных военнослужащих попытались внедрить «порядки 90-х», служить в особых условиях, одевать специальную одежду, питаться отдельно от других. Эти солдаты попытались вовлечь в свой круг других военнослужащих, подтолкнув их на бунт.

Ованнисян в комментариях назвал преувеличенными слухи о том, что количество взбунтовавшихся солдат достигло 600.

«Любое правонарушение в рядах ВС Армении будет пресекаться по всей строгости закона. В связи с указанным происшествием, которое в прессе было несколько неверно представлено, командованием воинской части проведено служебное расследование. Принято решение наказать как рядовых военнослужащих, так и офицеров. Несколько офицеров сняты с должностей», - пишет Ованнисян.

Информация об инциденте просочилась в прессу после того, как один из военнослужащих указанной части рассказал матери о бунте, устроенном солдатами против одного из офицеров. Они покинули территорию части, но затем по призыву командира вернулись. После этого 20 военнослужащих были отправлены в подразделение военной полиции, оттуда – на службу в Нагорный Карабах.