Синоптики предупреждают о похолодании: сильный ветер и дождь
Вечером 24 марта в Баку и на Апшеронском полуострове резко сменится погода, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, а 25 марта - в некоторых частях полуострова сила ветра ожидается 30 м/с.
Временами ожидается дождь.
Температура воздуха составит 6-8 градусов тепла.
Отмечается, что погодные условия начнут улучшаться 26 марта.