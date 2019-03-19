Полиция обезвредила банду наркоторговцев

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции на основе сведений о незаконном обороте наркотических средств, осуществляемого жителями села Авшар Агджабединского района Бабека Тапдыгова, Амиля Тапдыгова, Халига Алиева и жителя села Хаджилар Яшара Гюсюева, был проведен осмотр автомобиля, управляемого Б.Таптыговым, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

В результате осмотра в трех целлофановых пакетах, в 52 спичечных коробках, а также в сигаретной пачке были обнаружены и изъяты два килограмма марихуаны.

Во время осмотра квартиры, в которой проживали А.Таптыгов и Гюсюев, были обнаружены и изъяты около 200 граммов марихуаны, а также один автомат калибра 7,62 миллиметров и один патрон от ружья 16 калибра, изготовленный кустарным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.