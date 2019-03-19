Азербайджанские солдаты на параде в Пакистане фото
Находящаяся с официальным визитом в Пакистане делегация Министерства обороны Азербайджана 23 марта наблюдала за военным парадом, посвященном «Национальному дню» Пакистана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в параде в качестве почетного гостя.
На военном параде с участием представителей вооруженных сил многих государств наша страна была представлена парадным расчетом азербайджанской армии.