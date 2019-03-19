Массовое отравление детей в Дагестане

В дагестанском городе Хасавюрте почти 90 человек, большинство из которых дети, попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, сообщается на официальном сайте республиканского Минздрава, передает РИА Новости.

"В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано", — отмечает ведомство.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию на контроль.

"Медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме, в наличии имеются все необходимые медикаменты и расходные материалы", — говорится в релизе.

Расследованием причин вспышки занимаются специалисты Роспотребнадзора.