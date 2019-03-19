Ильхам Алиев соболезнует президенту Ирака
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр, сообщает АзерТАдж.
"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения парома на реке Тигр. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирака. Аллах рехмет элясин!", - говорится в соболезновании главы государства.