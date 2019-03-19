В городах Франции сегодня возобновились протесты «желтых жилетов», которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. Как сообщает France Info, только в Париже к полудню были задержаны более 30 человек, это число постоянно растет.

При этом самая крупная манифестация на площади Данфера-Рошро только начинается, это место выбрали после запрета проводить акцию на Елисейских полях.

Тем временем в южном городе Ницца протестующие собрались на площади Гарибальди, несмотря на запрет властей. При разгоне акции спецназом одна женщина упала и рассекла голову. Кроме того, шесть человек были задержаны.