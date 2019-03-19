У топ-менеджера Huawei при аресте нашли MacBook, iPhone и iPad

У финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу при задержании в декабре 2018 года нашли MacBook 12, iPhone 7 Plus и iPad Pro. Об этом сообщает The Verge.

Журналисты отметили, что не пытаются развить скандал. Сотрудникам компаний совершенно не обязательно ходить с электроникой производителя, на которого они работают. Так, сотрудники Microsoft, не скрывая, пользуются устройствами на iOS и macOS.

Важно другое. Журналисты The Verge признали Huawei MateBook X Pro лучшим ноутбуком для покупки прямо сейчас и после этой новости задались вопросом, чем он не нравится финансовому директору Huawei. Может, она не любит Windows?