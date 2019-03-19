Около 40 туристов застряли на канатной дороге в России
38 туристов два часа провисели на застрявшем на канатной дороге подъемнике. ЧП произошло на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, сообщает РИА Новости.
Туристов пришлось снимать спасателям с помощью специального горного снаряжения. Работали три спасательные бригады.
По данным представителя Кемеровской областной службы спасения, канатная дорога остановилась по неизвестным причинам. Пострадавших нет.
Туристам, застрявшим на подъемнике, обещали компенсировать заплаченные за него деньги.