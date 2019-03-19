Марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС, проходящий сегодня днем в Лондоне, собрал десятки тысяч участников, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote, которая является организатором марша, передает Франс Пресс.

Участники, начав свое шествие с центральной улицы британской столицы Парк-Лейн, прошли к зданию парламента, где развернули плакаты и транспаранты с призывом к властям дать гражданам Великобритании еще раз высказать свое мнение по поводу Brexit.

Марш проходит под лозунгом "Предоставьте сделку по Brexit народу". В шествии участвуют не только лондонцы, но и жители других городов Великобритании, которые стали прибывать в Лондон с вечера пятницы.

В мероприятии, ставшим одним из самых массовых за последнее время, замечены такие политики, как мэр Лондона Садик Хан, бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, а также ряд парламентариев.

Полиция Лондона и транспортная компания TfL предупреждают водителей и пешеходов о заторах в центре столицы и рекомендуют им выбирать другие объездные пути, планируя свои поездки в субботу.