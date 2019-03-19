В Лондоне сотни тысяч человек вышли на марш против Brexit фото
Марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС, проходящий сегодня днем в Лондоне, собрал десятки тысяч участников, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote, которая является организатором марша, передает Франс Пресс.
Hundreds of thousands of pro-Europeans from across Britain march through London, calling for another referendum on EU membership in what organisers are calling the "Put it to the people march" 🇬🇧🇪🇺https://t.co/LxP1UTo89x pic.twitter.com/HWXURi8BV4— AFP news agency (@AFP) 23 марта 2019 г.
Участники, начав свое шествие с центральной улицы британской столицы Парк-Лейн, прошли к зданию парламента, где развернули плакаты и транспаранты с призывом к властям дать гражданам Великобритании еще раз высказать свое мнение по поводу Brexit.
Марш проходит под лозунгом "Предоставьте сделку по Brexit народу". В шествии участвуют не только лондонцы, но и жители других городов Великобритании, которые стали прибывать в Лондон с вечера пятницы.
В мероприятии, ставшим одним из самых массовых за последнее время, замечены такие политики, как мэр Лондона Садик Хан, бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, а также ряд парламентариев.
Полиция Лондона и транспортная компания TfL предупреждают водителей и пешеходов о заторах в центре столицы и рекомендуют им выбирать другие объездные пути, планируя свои поездки в субботу.