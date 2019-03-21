В Баку недавно завершилась работа 13-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК+. Азербайджанцев сегодня трудно удивить международными мероприятиями политического, экономического, культурного, спортивного характера. Но такого события - ни по масштабам мероприятия, ни по глобальной значимости принятых на нем решений - в нашей стране, пожалуй, еще не было. А ведь, честно говоря, такого исхода вначале не ожидали даже самые ведущие участники ОПЕК+, диктующие обычно свои правила игры.

Да, Бакинское заседание планировалось как некое промежуточное перед Венским. Здесь ранее не намечалось принятие каких либо важных решений, планировалось лишь обсудить выполнение участниками декабрьских (прошлого года) соглашений по снижению добычи нефти. А основное решение должны были принять в апреле в австрийской столице. Но азербайджанская столица, как это часто мы наблюдаем в последнее время, изменила ход событий и на мировом нефтяной рынке. То ли комфорт здесь особый, то ли климат, но Баку все чаще и чаще становится центром, где не только проводятся важные международные мероприятия, но и принимаются не менее важные геополитические решения.

Более того, участники встречи, в числе которых самые крупные игроки на мировом рынке нефти как члены ОПЕК, так и страны, не входящие в картель, не только приняли решение в апреле реально сократить добычу и экспорт нефти для стабилизации и даже роста мировых цен на нефть, но и отменили намеченную на 17-18 апреля встречу в Bене. Что же касается венской встречи, то участники посчитали ее преждевременной для определения дальнейших шагов на вторую половину 2019 года – слишком уж непредсказуема ситуация на глобальном нефтяном рынке, который в принципе никогда особо и не отличается плавным течением обстоятельств.

А ситуация действительно сложная. ОПЕК и ее союзники в конце прошлого года договорились о сокращении в первой половине текущего года добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (1,2% мирового спроса). Цель – добиться повышения цен на нефть. Но другой нефтяной гигант - США активно этому противодействуют, причем, весьма своеобразно. С одной стороны, в последние месяцы американцы вовсю наращивают добычу и экспорт собственной нефти, что сильно затрудняет ОПЕК+ решить поставленную задачу. А с другой стороны, они параллельно вводят санкции против двух членов ОПЕК - Венесуэлы и Ирана, чтобы сократить поставки из этих двух стран на мировые рынки на 2 млн баррелей в сутки. То есть сами себе противоречат, так как сокращение поставок нефти на мировой рынок автоматически приводит к росту цен на нее. И при этом президент США Дональд Трамп открыто критикует ОПЕК, обвиняя ее в стремлении достичь неоправданно высоких цен на нефть.