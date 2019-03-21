Экс-президент Хорватии в интервью haqqin.az: «Европе не удалось, а у Ильхама Алиева получилось»

«Два эти государства базировались на диктатуре, потому и не просуществовали достаточно долго. В отличие от них ЕС - демократическое образование. Да, проблемы есть, но все 28 стран, входящие в эту организацию, пытаются их решать. Ни одна из них пока не собирается покинуть союз», - убежден Месич.

Экс-президент Хорватии Степан Месич в беседе с haqqin.az признал, что ЕС испытывает ныне немало проблем, но однозначно исключил развал Европейского Союза, как это случилось с СССР или СФРЮ.

Войдя в Евросоюз, подчеркнул он, практически все страны заметно улучшили свой жизненный уровень. Проблемы были, но экономики членов организации в целом стабилизировались. Поначалу у многих были сложности, но затем наступала стабильность. Естественно, не избежала трудностей и Хорватия, но она получает поддержку, средства из европейских фондов, что служит импульсом для развития промышленности, сельского хозяйства.

«Не сомневаюсь, что Европа в состоянии выбраться из возникших проблем и вновь стать сильной. К сожалению, в мире сейчас царит неопределенность, и очень сложно при такой международной обстановке выйти из ситуации без потерь. В этой связи хочу особо отметить усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому в этот трудный период удается уводить свою страну от проблем», - отметил хорватский политический деятель.

С.Месич считает, что Азербайджан сегодня уверенно расширяет энергетическое партнерство с ЕС, в результате чего ещё более отчетливо проявляется ключевая роль «Южного газового коридора» на будущей энергетической карте Европы. Европа и Азербайджан заинтересованы в прочных взаимоотношениях.

Касаясь карабахской проблемы, Месич выразил мнение, что европейцы должны сыграть свою роль в ее урегулировании. Вместе с тем он полагает, что пока это сделать трудно.

«То, что часто обозначается как "европейская внешняя политика", на самом деле не существует. Да, мы говорим об этом, но когда дело доходит до конкретных вопросов и проблем, каждая страна - член организации прежде всего защищает свои собственные интересы. И до тех пор, пока такая ситуация будет сохраняться, то будет слабым звеном в международных отношениях. Европе, если она хочет играть более весомую роль в геополитических процессах в мире, надо быть активнее в международных инициативах по решению разного рода проблем», - заявил экс-президент.