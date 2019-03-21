Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева 21:35

Неоспоримым свидетельством ужасающей антисанитарии, нарушения всех норм общественного питания в многочисленных донерных Баку стало недавнее отравление в кафе Köz dönər семи студентов. Проверка сразу после происшествия установила, что в этом заведении, расположенном в Наримановском районе на улице Ахмеда Раджабли, 21, пища готовилась из просроченных продуктов и в недопустимых условиях. Годами СМИ твердят, что популярный у нас фастфуд - донер изготовляют в основном в крошечных, неприспособленных подвальных помещениях, кишащих крысами, что для его приготовления нередко используется конина или ослятина, а то и вовсе мясо павших животных. Но ни СМИ, ни даже республиканское Агентство пищевой безопасности для упорядочения этой сферы практически ничего не добились – слишком уж выгодным бизнесом оказались донерные.

В очередной раз выяснить из какого мяса и как готовят донеры попытались корреспонденты haqqin.az, посетив несколько таких заведений общественного питания. У выходе из станции метро «Мемар Аджеми» работают аж 10 донерных. Помимо них этими немудреными горячими сандвичами торгуют в расположенных здесь же кафе и магазинах сладостей. Цена донера в этом районе города от 1,2 до 2 манатов. А в одном ларьке и вовсе за те же 1,2 маната предлагают его в придачу с айраном. Продавец уверяет, что мясо приобретено на базаре и его качество гарантировано. Даже если это так, водопровод сюда не проведен, а потому непонятно, где моют огурцы, помидоры, являющиеся обязательными ингредиентами донеров, не говоря уже о том, что изготовителю-продавцу не мешало бы хоть изредка мыть руки и поварские инструменты. Однако на попытку журналистов узнать, как он осуществляет эти элементарные гигиенические процедуры, разозлившийся парень проорал: «Прочь отсюда! Каждому прохожему, что ли, отчитываться? Кого-то силой заставляю покупать мои донеры?!»

В других ларьках примерно так же и все, как принято в Баку, повара и торговцы в одном флаконе, что мясо куплено на рынке и все готовится на высшем уровне. В более солидном заведении - кафе Halal dönər в просьбе пройти на кухню категорически отказали, заявив, что их заведение - частный объект и никто не обязан что-либо показывать. Мясо же здесь, естественно, с базара. Один работник кафе даже доверительно сообщил, что покупатели предпочитают именно рыночное мясо, а к магазинному относятся с опаской. «Как правило, все донерные закупают замороженное мясо, но покупателей дурят, выдавая его за базарное. Ну как, скажите, донер из мяса по 12 манатов за килограмм может стоить всего 1 манат? Вот у нас дороже, зато без обмана», - гордо заявил он. Между тем приобретение заведениями общественного питания мяса на рынке – уже злостное нарушение санитарных норм, потому что в этом случае далеко не всегда известно, прошло ли оно ветеринарный контроль. Мясо, согласно правилам, должно приобретаться у определенных компаний, с которыми заключается договор на поставку. Разумеется, у весьма доходного донерного бизнеса есть своя «крыша». Как иначе донерщиком удается узнать о предстоящей проверке и загодя закрыть свои заведения? Обнаружилось также, что, несмотря на запрет использования для донеров курятины, куриными сандвичами торгуют очень бойко и практически везде. Даже рекламные объявления с прейскурантом развешены: с мясом – 1,2 и выше, с курятиной – манат и ниже. Один из ларечных донерщиков объясняет, что куриные донеры дешевле, потому что готовятся из недорогой бройлерной птицы. И, кстати, благодаря дешевизне, такие донеры пользуются гораздо большим спросом.