Как, скажите, донер из мяса по 12 манатов может стоить всего 1 манат? что за мясо продают бакинцам
Неоспоримым свидетельством ужасающей антисанитарии, нарушения всех норм общественного питания в многочисленных донерных Баку стало недавнее отравление в кафе Köz dönər семи студентов. Проверка сразу после происшествия установила, что в этом заведении, расположенном в Наримановском районе на улице Ахмеда Раджабли, 21, пища готовилась из просроченных продуктов и в недопустимых условиях.
Годами СМИ твердят, что популярный у нас фастфуд - донер изготовляют в основном в крошечных, неприспособленных подвальных помещениях, кишащих крысами, что для его приготовления нередко используется конина или ослятина, а то и вовсе мясо павших животных. Но ни СМИ, ни даже республиканское Агентство пищевой безопасности для упорядочения этой сферы практически ничего не добились – слишком уж выгодным бизнесом оказались донерные.
В очередной раз выяснить из какого мяса и как готовят донеры попытались корреспонденты haqqin.az, посетив несколько таких заведений общественного питания.
У выходе из станции метро «Мемар Аджеми» работают аж 10 донерных. Помимо них этими немудреными горячими сандвичами торгуют в расположенных здесь же кафе и магазинах сладостей.
Цена донера в этом районе города от 1,2 до 2 манатов. А в одном ларьке и вовсе за те же 1,2 маната предлагают его в придачу с айраном. Продавец уверяет, что мясо приобретено на базаре и его качество гарантировано. Даже если это так, водопровод сюда не проведен, а потому непонятно, где моют огурцы, помидоры, являющиеся обязательными ингредиентами донеров, не говоря уже о том, что изготовителю-продавцу не мешало бы хоть изредка мыть руки и поварские инструменты.
Однако на попытку журналистов узнать, как он осуществляет эти элементарные гигиенические процедуры, разозлившийся парень проорал: «Прочь отсюда! Каждому прохожему, что ли, отчитываться? Кого-то силой заставляю покупать мои донеры?!»
В других ларьках примерно так же и все, как принято в Баку, повара и торговцы в одном флаконе, что мясо куплено на рынке и все готовится на высшем уровне.
В более солидном заведении - кафе Halal dönər в просьбе пройти на кухню категорически отказали, заявив, что их заведение - частный объект и никто не обязан что-либо показывать. Мясо же здесь, естественно, с базара. Один работник кафе даже доверительно сообщил, что покупатели предпочитают именно рыночное мясо, а к магазинному относятся с опаской.
«Как правило, все донерные закупают замороженное мясо, но покупателей дурят, выдавая его за базарное. Ну как, скажите, донер из мяса по 12 манатов за килограмм может стоить всего 1 манат? Вот у нас дороже, зато без обмана», - гордо заявил он.
Между тем приобретение заведениями общественного питания мяса на рынке – уже злостное нарушение санитарных норм, потому что в этом случае далеко не всегда известно, прошло ли оно ветеринарный контроль. Мясо, согласно правилам, должно приобретаться у определенных компаний, с которыми заключается договор на поставку.
Разумеется, у весьма доходного донерного бизнеса есть своя «крыша». Как иначе донерщиком удается узнать о предстоящей проверке и загодя закрыть свои заведения?
Обнаружилось также, что, несмотря на запрет использования для донеров курятины, куриными сандвичами торгуют очень бойко и практически везде. Даже рекламные объявления с прейскурантом развешены: с мясом – 1,2 и выше, с курятиной – манат и ниже.
Один из ларечных донерщиков объясняет, что куриные донеры дешевле, потому что готовятся из недорогой бройлерной птицы. И, кстати, благодаря дешевизне, такие донеры пользуются гораздо большим спросом.
«Все покупают куриные, их цена значительно меньше. Чему вы удивляетесь? Даже в центре города в самых хороших донерных продают донеры из курицы. Все об этом знают. Мы же никому ничего не навязываем: кто не хочет – пусть не ест», - говорит продавец.
Беседовал с журналистами этот работник сферы питания не вынимая сигареты изо рта и продолжая нарезать мясо голыми, без перчаток, руками. Однако в углу валялись использованные резиновые перчатки, похоже, в случае необходимости, то бишь проверки он пытался демонстрировать соблюдение правил санитарии и личной гигиены. Ну а в обычное время можно работать и без защитных средств… Ну и, как и почти во всех подобных заведениях, грязь, беспорядок, гнилостный запах, то есть ни о каких санитарных нормах для объектов питания и говорить не приходится.
Та же картина и в ларьке по соседству. Правда, на окне этого заведения висит красочно исполненный призыв: «Соблюдайте чистоту!» Зато гора грязной и разбитой посуды из банок от майонеза и кетчупа здесь даже выше, чем в других донерных.
Отметим, что в Баку работают около 15 тысяч донерных, и лишь мизерная часть этих заведений общественного питания имеют сертификат и разрешение на свою деятельность.