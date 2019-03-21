Венесуэла осталась без лекарств
Острая нехватка необходимых лекарств и медицинских расходных материалов наблюдается в Венесуэле. С таким утверждением выступил в субботу исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано, пишет El Nacional.
"Дефицит лекарств превышает 85%, а расходных материалов - 90%, отмечен значительный износ инфраструктуры, - цитирует Самбрано газета. - Нет томографов, негде проводить соответствующие исследования".
По мнению представителя профсоюза, в Венесуэле более нет возможности получить бесплатное медицинское обслуживание.
"Любому, кого привозят на скорой, обязательно нужно иметь при себе деньги", - добавил Самбрано.