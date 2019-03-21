На рисунке Шейдаев наносит тот самый удар, который завершился голом. Также на карикатуре изображены главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич и ошарашенные хорватские футболисты, среди которых и Лука Модрич.

Напомним, что отборочный матч Евро-2020 Хорватия – Азербайджан завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.