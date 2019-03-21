Полетел и асфальт на дороге Баку-Газах спустя несколько лет
Одна из основных международных транзитных магистралей Баку-Газах, спустя всего несколько лет после капитального ремонта, снова начала выходить из строя. Часто использующие эту трассу водители сообщили в редакцию haqqin.az о разрушении асфальтного покрытия дороги от Гарадагского района Баку до Гянджи.
Речь идет о правой стороне дороги, на которой образовались «гармошки» и трещины. На некоторых участках дороги это приводит даже к аварийным ситуациям. Не сложно предугадать ответы чиновников на сложившуюся ситуацию. По традиции, любые разрушения на дорогах они объясняют интенсивным движением большегрузных автомобилей.
Но речь идет о трассе международного значения, по которой должны ехать большегрузные автомобили. И строители дороги не могли не знать этого.
По словам водителей, ситуация настолько серьезная, что без принятия экстренных мер всего через год дорогу придется снова закрывать на ремонт. Правая часть дороги с каждым днем все сильнее разрушается.
Денежные средства, потраченные с начала 2000-х на ремонт и реконструкцию трассы Баку-Газах, уже давно перевалили за миллиард манатов. Последняя реконструкция дороги была проведена всего несколько лет назад, и на нее было потрачено сотни миллионов манатов.
Напомним, что в период, когда Министерство транспорта возглавлял Зия Мамедов, в Азербайджане строились чуть ли не самые дорогие дороги в мире. Стоимость каждого километра автодороги исчислялась десятками миллионов манатов. Но такая высокая смета никак не сказывалась на качестве дорог. И, пожалуй, самым ярким тому примером является бетонная дорога Баку-Губа-граница с Россией.