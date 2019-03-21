Одна из основных международных транзитных магистралей Баку-Газах, спустя всего несколько лет после капитального ремонта, снова начала выходить из строя. Часто использующие эту трассу водители сообщили в редакцию haqqin.az о разрушении асфальтного покрытия дороги от Гарадагского района Баку до Гянджи.

Речь идет о правой стороне дороги, на которой образовались «гармошки» и трещины. На некоторых участках дороги это приводит даже к аварийным ситуациям. Не сложно предугадать ответы чиновников на сложившуюся ситуацию. По традиции, любые разрушения на дорогах они объясняют интенсивным движением большегрузных автомобилей.

Но речь идет о трассе международного значения, по которой должны ехать большегрузные автомобили. И строители дороги не могли не знать этого.

По словам водителей, ситуация настолько серьезная, что без принятия экстренных мер всего через год дорогу придется снова закрывать на ремонт. Правая часть дороги с каждым днем все сильнее разрушается.