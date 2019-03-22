Престарелых грабителей поймали в Испании

Полиция Барселоны задержала двух грабителей в возрасте 80 и 73 лет по подозрению в двух ограблениях банков города. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Испании.

По данным ведомства, в первом случае грабителям удалось украсть из банка 32 тыс. евро, при втором ограблении — 45 тыс. евро. Одетые в светоотражающую одежду грабители входили в банки и, угрожая огнестрельным оружием, заставляли сотрудников отдавать им деньги наличными.

Злоумышленники покидали место преступления на общественном транспорте. Полицейские полагают, что мужчины планировали осуществить еще одно нападение на банк в Мадриде.