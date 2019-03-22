НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»

В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были «необходимыми и легитимными». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

Отмечается, что в организации даже спустя 20 лет считают, что бомбардировки европейского государства были «необходимыми».

«Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», — отметили в НАТО.

Также в альянсе подчеркнули, что начатая в марте 1999 года операция «Союзная сила» нужна была для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу.