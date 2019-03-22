Десятки тысяч людей пришли почтить память погибших в мечетях в Крайстчерче

Десятки тысяч людей собрались в Крайстчерче, чтобы почтить память убитых в мечети 50 мусульман, сообщает Press Association.

По подсчетам местных властей, в Хэгли-парке, где проходила церемония прощания, собрались до 40 000 людей.

Жертв трагедии вспоминали на той сцене, где должен был состояться концерт Брайана Адамса, который был отменен после атаки.

На церемонии выступили также представители Кашмирской старшей школы, потерявшей в результате стрельбы в мечетях двух своих учеников.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче, в которых на тот момент находились сотни людей.