Многотысячные протесты в Марокко

Марокканская полиция применила водометы при разгоне многотысячной демонстрации молодых учителей в столице страны Рабате, сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

Перед зданием парламента в марокканской столице собрались около 15 тысяч учителей, планировавших остаться там на протяжении всей ночи накануне еще более многолюдной демонстрацией, организованной оппозицией страны.

Сообщается, что преподаватели школ протестуют против своих рабочих контрактов и условий труда. Они требуют льгот и пенсий в качестве социальных служащих.

После переговоров с учителями, продлившихся несколько часов, полиция предприняла отмеченные выше шаги.