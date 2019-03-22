В Таиланде завершились парламентские выборы
Первые за семь лет парламентские выборы завершились в Таиланде, официальные результаты голосования будут объявлены 9 мая.
Глава избиркома Иттхипорн Бунпраконг заявил, что первые результаты появятся до 20:00 по местному времени (16:00 мск).
Главными кандидатами на места в парламенте являются партии «Народная государственная сила» с генералом Праютом Чан-Очей в качестве кандидата в премьеры, Демократическая партия с Абхиситом Ветчачивом, «Для тайцев» с Сударат Кеюрапхан и Партия будущего с Тханатхорном Чунгрунгреангкитом.