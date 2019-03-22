Молния ударила в фюзеляж самолета при посадке в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета авиакомпании "Победа", который совершал посадку в аэропорту Сочи, передает РИА Новости.

Инцидент произошел еще в субботу, однако известно о нем стало только сейчас. Лайнер следовал из Казани.

Как рассказала представитель перевозчика, после инцидента воздушное судно без пассажиров вылетело во Внуково. Попадание молнии для современных самолетов не представляет серьезной угрозы, однако специалисты проведут все предусмотренные правилами технические работы.