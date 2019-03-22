В Сирии раскритиковали заявления Трампа по Голанам

Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что сирийская сторона не признает никаких юридических последствий заявлений президента США Дональда Трампа по Голанским высотам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позиция США стала вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Голанских высот», — сказал аль-Джаафари.

По его словам, Сирия рассматривает заявления Трампа по Голанам как враждебный и безответственный шаг.

Он также добавил, что на Вашингтоне лежит большая ответственность за соблюдение международного права.