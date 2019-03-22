В отборочной группе «E» футбольного чемпионата Европы 2020 года, в которой выступает сборная Азербайджана, сегодня проводятся матчи второго игрового дня.

Наша команда сегодня отдыхает, зато играют наши соперники. Уже завершилась встреча в Кардиффе, в которой сборная Уэльса обыграла Словакию со счетом 1:0. Единственный гол на 5-й минуте забил Даниэль Джеймс.

В 21:00 по бакинскому времени начнется игра Венгрия – Хорватия.

На данный момент турнирное положение в нашей группе выглядит так:

1.Хорватия – 3 очка, разница мячей 2-1 (1 матч)

2.Словакия – 3, 2-1 (2)

3.Уэльс – 3, 1-0 (1)

4.Азербайджан – 0, 1-2 (1)

5.Венгрия – 0, 0-2 (1).

А сборная Азербайджана свои следующие матчи проведет в июне в Баку против Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня).