Талибы атаковали военные посты и убили почти 10 человек

Представитель минобороны Афганистана Каис Мангал заявил об атаке радикального движения «Талибан» на посты вооруженных сил в провинции Гильменд.

По данным телеканала 1TV, жертвами нескольких взрывов и стрельбы стали около 10 военных, еще 13 человек были ранены. Многие из них в тяжелом состоянии.

Ликвидировать удалось нескольких боевиков, часть из них была захвачена в плен. Атаку удалось отбить.

В субботу талибы взорвали бомбы на стадионе в Гильменде, погибли три человека, пострадали местные чиновники.