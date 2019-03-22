Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, передает РИА "Новости".

"Я рада объявить сегодня перед аудиторией АИПАК (Комитет по американо-израильским общественным отношениям), что после завершения анализа всеми конституционными субъектами, участвующими в процессе принятия решений в моей стране, и при полном согласии я, как премьер-министр Румынии, и правительство, которое я возглавляю, переместим посольство Румынии в Иерусалим, столицу Израиля", - приводит слова Данчилэ пресс-служба румынского правительства.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп открыл посольство в Иерусалиме, и этот шаг впечатлил "румынский народ". Данчилэ заявила, что Израиль и США это "особые стратегические партнеры Румынии" и что в будущем запланировано совместное заседание румынского и израильского правительств.