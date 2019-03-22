Российские самолеты прилетели в Венесуэлу с группой военных

Российские военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 прибыли в аэропорт «Майкетия» в Каракасе (Венесуэла). Об этом сообщил у себя в Twitter местный журналист Хавьер Майорка.

По его словам, на этих самолетах прилетели около ста российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. В президентской ложе аэропорта их встретили руководитель отдела международных связей венесуэльской армии вице-адмирал Марианни Мата и представители посольства России. О целях визита пока не сообщается.

Отмечается, что самолеты доставили 35 тонн груза. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что страна не собирается запрашивать у России поставки вооружения. Однако, по его словам, основная часть военного оборудования в стране действительно российская. В то же время «в настоящий момент у нас нет определенной потребности» в новых поставках, сообщил министр.