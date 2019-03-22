Недавно в Баку свои инвестиционные возможности продемонстрировал российский "Газпромбанк". С учетом претворяемых в Азербайджане глубоких экономических реформ, сопровождающихся реализацией масштабных инвестиционных проектов, возможности одного из крупнейших российских банков приобретают особое значение. С другой стороны, многие страны сегодня избегают сотрудничества с российским бизнесом, боясь рисков, связанных с западными санкциями. Так стоит ли Баку связывать себя с одним из гигантов российского бизнеса, который предлагает поддержку в финансировании чуть ли не всех сфер экономики?

Сразу же отметим, что высокий уровень партнерства с "Газпромбанком" налажен Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR). Именно "Газпромбанк" профинансировал проект SOCAR Polymer, торжественно введенный недавно в эксплуатацию, а также модернизацию предприятий ПО "Азерхимия". В частности, на финансирование SOCAR Polymer банк выделил кредит на 489 млн долларов. Полностью освоен и кредит в размере 250 млн долларов, выделенный на модернизацию предприятий «Азерхимии». Этот кредит, кстати, рассчитанный на 3 года, причем с госгарантией, частично погашен,сейчас идет процесс амортизации. А осенью прошлого года этот банк также заключил соглашение с SOCAR и Российским экспортным центром по поддержке поставки российского оборудования и услуг, востребованных в азербайджанских проектах.

Но у банка с SOCAR намечены еще большие планы. По словам замглавы правления Госнефтекомпании Фамиля Садыгова, банк заинтересован участвовать в финансировании проекта строительства комплекса SOCAR GPC и может выделить на его реализацию 400-800 млн долларов. А гигантский комплекс SOCAR GPC - это вместе газоперерабатывающий и полимерный заводы с ежегодной мощностью 9,1 млрд кубометров очищенного газа, 600 тыс. тонн полиэтилена низкого и высокого давления, 130 тыс. тонн пропилена, 42 тыс. тонн бензола, 25 тыс. тонн бензина. Кроме того, комплекс будет выпускать непредельные углеводороды - 32 тыс. тонн бутена-1 и 21 тыс. тонн гексена-1 для внутреннего пользования.

А в рамках реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода им. Гейдара Алиева (БНПЗ) рассматривается и проект по выработке кокса. Дело в том, что клиент банка – российский гигант "Русал" является потребителем этой продукции и изъявил желание приобретать его, а потому расширить, то есть реконструировать этот завод. Причем банк рассматривает данный проект совместно с SOCAR для его реализации по принципу проектного финансирования, для чего есть все основания. Да, есть заранее подписанный контракт, известно, что эту продукцию купят, участник продукцию произведет, а банк это профинансирует. Проект для банка небольшой, но очень эффективный. Речь идет о сумме в 200-400 млн долларов США.

Да, "Газмпромбанк" и SOCAR связывают тесные узы сотрудничества, которые с каждым годом расширяются. Но вот министр экономики Шахин Мустафаев от имени правительства Азербайджана пожелал, чтобы банк внес вклад и в другие сферы экономики страны. В частности, министр предложил, чтобы финансовые потоки доходили до аграрно-промышленного комплекса и чтобы возможностями банка могли воспользоваться малый и средний бизнес.

И Фамиль Садыгов не замедлил с ответом. По его словам, "Газпромбанк" рассматривает возможность финансирования в Азербайджане проектов в сфере сельского хозяйства и инфраструктуры. Речь идет о проектах по созданию производственных предприятий в сфере сельского хозяйства и проектах по строительству автомобильных дорог.

В целом "Газпромбанк" намерен развивать свою деятельность в стране в трех направлениях. И если первое направление связано с сотрудничеством с SOCAR, то второе нацелено на местные банки, так как реализация проектов в сфере среднего бизнеса невозможна без сотрудничества с ними. А третье направление - участие банка в международных инфраструктурных проектах, таких как транспортные коридоры «Север-Юг», «Восток-Запад» и другие.

Как видно, "Газпромбанк" четко определил для себя именно те направления сотрудничества, которые являются наиболее приоритетными сферами и для нашего правительства. То есть эти направления представляют особый интерес для обеих сторон, поэтому такое сотрудничество, по всей вероятности, будет только крепнуть и расширяться. Что же касается санкций и прочих препятствий, то и банк, и азербайджанская сторона давно научились их обходить. И не исключено, что в скором времени в Баку может открыться филиал нового российского банка - "Газпромбанк".