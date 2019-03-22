В результате взрыва в Мьянме погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, еще 48 получили ранения в результате взрыва на складе в штате Шан на востоке Мьянмы, передает агентство Синьхуа.

Как сообщается, взрыв произошел в городе Монгмао, который находится на территории "автономного региона Ва", в субботу. На складе хранились строительные материалы, газовые баллоны и взрывчатые вещества.

"У нас были некоторые трудности с тем, чтобы предоставить медицинскую помощь такому большому числу пострадавших людей. Поэтому мы отправили их в больницу в соседний Китай на лечение", - заявил агентству представитель "Объединенной армии государства Ва" Ньи Ранг.

С административной точки зрения в Мьянме существуют два "автономных региона Ва", входящих в Шанский штат. Сами жители Ва считают свою землю отдельным "государством" или штатом в составе Союза Мьянма.