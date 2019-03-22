Эрдоган выносит вопрос Голан на ГА ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона планирует вынести тему признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами на рассмотрение ГА ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это угрожает миру во всем мире. Мы перенесем тему Голанских высот в ООН», — сказал Эрдоган.
По его словам, Генассамблея ООН не одобрит признание суверенитета Израиля над Голанами.
Он также добавил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом его решение.