Гондурас откроет дипмиссию в Иерусалиме

Гондурас стал второй после Румынии страной за день, объявившей о дипломатическом признании Иерусалима столицей Израиля.

Президент страны Хуан Орландо Эрнандес объявил, что в Иерусалиме будет открыто представительство Гондураса по торговле и сотрудничеству с Израилем.

Во время визита в Вашингтон глава государства принял участие в конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC) и обещал расширить дипмиссию в Израиле.

«Гондурас немедленно откроет представительство по торговле и сотрудничеству в Иерусалиме. Оно станет расширением нашего посольства в этой стране», — написал Эрнандес в своем Twitter.