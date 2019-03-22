Трампа признали невиновным в «сговоре» с Россией

В США опубликован доклад по итогам двухлетнего расследования «российского дела», главным фигурантом в котором был президент Дональд Трамп.

Согласно выводам спецпрокурора Роберта Мюллера, Трамп не прибегал к помощи России для победы на выборах 2016 года и не вступал в сговор с Москвой.

При этом Россию все-таки обвиняют в попытках вмешательства в выборы через «Агентство интернет-исследований» и хакерские атаки, однако без указания со стороны Трампа.

«Спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года», — говорится в докладе.

Кроме того, Трампа сочли невиновным в воспрепятствовании правосудию.