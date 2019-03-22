В Венесуэле назвали цель прилета российских военных

Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу «для участия в двусторонних консультациях», рассказал РИА Новости в воскресенье, 24 марта, дипломатический источник в Каракасе. По его словам, визит связан с выполнением соглашений, которые были подписаны сторонами много лет назад.

«У России с Венесуэлой есть контракты, которые находятся в стадии осуществления, в том числе по военно-техническому сотрудничеству», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в этом событии «нет ничего загадочного».