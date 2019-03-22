В Японии неизвестные взорвали военный склад США

В Японии на одной из американских военных баз неизвестные взорвали несколько баллонов с газом, заявили в японском бюро Минобороны, передает японская телерадиокомпания NHK.

Инцидент произошел на военной базе США «Кэмп Дзукэран», где находится офис японского бюро.

Неизвестные сумели проникнуть внутрь объекта, разрушив часть его ограды. После этого они взорвали газовый баллон, подложенный к зданию, которое на базе использовали представители министерства обороны Японии. Никто не пострадал.

На базе Кэмп-Дзукэран находится штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На этом острове сконцентрировано около 70% площади всех американских объектов в Японии.