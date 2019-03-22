Генсек НАТО начал переговоры в Грузии

Столтенберг прибыл в Грузию с двухдневным визитом в воскресенье вечером, при этом официальные встречи начинаются в понедельник. В рамках визита он продолжит встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и спикером парламента Ираклием Кобахидзе. После встреч с руководством страны, генсек посетит совместный тренировочный и оценочный центр (JFTC) на территории Центра поддержки учений и военного образования "Крцаниси" близ Тбилиси. В этом центре с 18 по 29 марта проходят совместные командно-штабные учения "НАТО-Грузия".

Журналисты ожидают в правительственной канцелярии совместного брифинга Столтенберга и премьера после завершения встречи.