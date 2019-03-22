Трамп об экспорте туркменского газа на Запад через Азербайджан
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Туркменистан начнет пользоваться возможностями экспорта газа на Запад после недавнего определения правового статуса Каспийского моря.
Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю праздника Новруз на имя президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, передает русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Глава Белого дома отметил, что «в эти торжественные дни многие люди в Соединенных Штатах Америки и во всем мире отмечают праздник обновления и возрождения».
«Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря», — заявил Трамп.
Отметим, что Транскаспийский газопровод (Trans-Caspian Gas Pipeline – ред.) между туркменским и азербайджанским побережьями Каспия необходим для подключения Туркменистана к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). TANAP предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу. Туркменистан рассчитывает поставлять в ЕС с помощью Транскаспийского газопровода 30 млрд кубометров «голубого топлива» в год в течение 30 лет.