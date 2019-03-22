В Казахстане на нефтяном месторождении в Мангистайской области начался пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

Уточняется, что пожар возник на одной из скважин рано утром. Высота пламени достигала 10 метров на площади 900 кв. м.

По словам Нурахметова, в ликвидации пожара задействованы 14 работников и 4 единицы техники противопожарных служб.

Нештатная ситуация на месторождении "Каламкас" произошла 13 марта. При бурении скважины произошел выброс газоводяной смеси. В тот же день устье скважины было загерметизировано, однако вокруг буровой площадки начали выходить на поверхность буровой раствор, закачанный в скважину, а также газ. Минэнерго прогнозировало, что последствия аварии будут ликвидированы к вечеру воскресенья.