Нетаньяху прерывает визит в США и срочно возвращается в Израиль

Ракетный обстрел центральной части Израиля из сектора Газа привел к тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил свой начавшийся сегодня визит в США.

«В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль»,— передает слова Нетаньяху ТАСС.

Он также пообещал силой ответить на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа. «Это преступная атака против Израиля», — передает его слова The Times of Israel.

Отметим, что ранее сегодня палестинские боевики выпустили ракету по территории Израиля. Снаряд попал в жилой дом, в результате пострадали семь человек.