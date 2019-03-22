В США заметили признак скорого кризиса

По результатам торговой сессии 22 марта, доходность трехмесячных векселей составила 2,455 процента годовых против 2,442 процента у десятилетних бумаг. Такая ситуация называется инверсией доходности и считается одним из верных признаков будущей экономической рецессии, пишет Федеральный резервный банк Сан-Франциско — один из 12 банков, входящих в Федеральную резервную систему (ФРС).

Обычно долговые инструменты с более длительным периодом обращения имеют более высокую доходность, поскольку риск банкротства эмитента и потери вложений выше на более внушительной дистанции. Такое положение дел характерно для стабильно растущей экономики. Однако в периоды спада или в ожидании их инвесторы, напротив, начинают беспокоиться за возврат вложенных средств. Более «длинные» бумаги они начинают воспринимать как более надежные, поскольку надеются, что к моменту их погашения ситуация успеет выправиться. Спрос на них растет, а доходность снижается.

Аналитики расходятся во мнении, на разницу между доходностью каких бумаг ориентироваться в первую очередь: трехмесячными и десятилетними или двухлетними и десятилетними. Однако все они сходятся в том, что нынешнюю ситуацию можно рассматривать как тревожный знак.

Поводом для массового выхода инвесторов из краткосрочных бумаг в пользу долгосрочных стали недавние действия ФРС: она понизила — с 2,3 до 2,1 процента — прогноз по росту экономики США в 2019 году, а также дала понять, что вопреки прежним намерениям не будет повышать базовую ставку до конца года. Последний раз похожая ситуация наблюдалась в 2007 году, незадолго до ипотечного кризиса, переросшего в глобальный. По оценкам экономистов, рецессия может наступить в ближайшие полгода.