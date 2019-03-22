Король Испании час не мог выйти из самолета

Король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия, которые в ночь на понедельник прибыли в Аргентину с государственным визитом, почти час оставались в самолете из-за отсутствия сходного трапа нужной высоты, пишет газета Vanguardia.

Согласно информации, авиалайнер испанских ВВС Airbus с королевской четой на борту прибыл в Буэнос-Айрес около девяти часов вечера, причем еще около 15 минут ожидал свободного места для посадки в аэропорту Хорхе Ньюбери. После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были сойти к ожидающей их делегации министру иностранных дел Испании и Аргентины и другим почетным гостям, однако поданный трап не доставал двери самолета.

Среди вариантов решения проблемы обсуждалось перенаправление королевского самолета в аэропорт Эсейса – еще одну воздушную гавань аргентинской столицы. В конце концов к Airbus был подан подходящий по высоте трап, и монарх Испании смог спуститься к встречающим спустя час ожидания.

Фелипе VI с супругой получили приглашение приехать в Аргентину от президента страны Маурисио Макри. Поездка призвана "продемонстрировать интенсивность двусторонних отношений и намерение продолжать их углублять и разнообразить".