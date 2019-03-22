Молодая домохозяйка победила на выборах мэра города
В России на досрочных выборах мэра города Усть-Илимск в Иркутской области победу одержала кандидат от ЛДПР Анна Щекина, пишет Коммерсант.
Согласно информации, 28-летняя домохозяйка Анна Щекина набрала 43,85% голосов избирателей. Второе место занял председатель гордумы Усть-Илимска от «Единой России» Сергей Зацепин с результатом 37,34%. Явка на выборах составила 32,71%.
Анна Щекина родилась в Усть-Илимске. С 2011 года восемь раз участвовала в выборах различных уровней, в частности, депутатов гордумы Усть-Илимска и заксобрания Иркутской области, а также глав Эдучанского и Железнодорожного муниципальных образований.