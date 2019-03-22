Синоптики о погоде на завтра
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 3-5, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана завтра также преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, в горах - снег, местами туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.