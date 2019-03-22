Экс-президент Грузии стал гидом

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили занялся туризмом - заплатив 80 долларов за сутки, туристы могут переночевать в доме, который построил сам бывший глава государства, сообщила телекомпания Rustavi2.

После ухода с поста президента Грузии, семья искала альтернативный доход и решила сдавать коттедж в своем дворе. Он был построен еще тогда, когда Маргвелашвили занимал пост президента Грузии, его обустроила лично бывшая первая леди Мака Чичуа.

Маргвелашвили уже разместил коттедж, построенный во дворе его дома в Душети, на международном сайте онлайн-бронирования жилья airbnb.com. До 4 июня комнату можно забронировать с 20% скидкой. Курирует процесс бронирования жилья дочь экс-президента Грузии Анна Маргвелашвили.

На вопрос журналиста, какие у Маргвелашвили были сбережения, когда он завершил свою деятельность на посту главы государства, экс-президент ответил, что у него было 6 тысяч лари (более 2,2 тысячи долларов).

"По части денег, думаю, что я христианин, потому что, во-первых, их у меня всегда мало и то, что есть, я всегда трачу и надеюсь на Бога", - сказал Маргвелашвили.

Дорожка, ведущая к коттеджу, проходит через огород семьи Маргвелашвили. Экс-президент принесет на обед гостям овощи, которые он сажал собственными руками. На десерт гостей ждет гранат, саженцы которого ему подарил глава Азербайджана Ильхам Алиев, а Мака Чичуа посадила их во дворе дома. Саженцы картошки экс-президенту подарил Александр Лукашенко.