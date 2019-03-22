Столтенберг: Никто не сможет помешать вступлению Грузии в НАТО

"Грузия является суверенной страной, и она имеет право выбора, в какие механизмы безопасности вступать. Этот принцип провозглашен не только НАТО, но и всеми государствами, в том числе и Россией, которая подписала Заключительный Хельсинкский акт", - отметил Столтенберг.

Грузия станет членом НАТО, и никто другой не сможет препятствовать этому, заявил сегодня на пресс-конференции в Тбилиси генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что решение о принятии Грузии в НАТО будут принимать страны-члены альянса и сама Грузия, и «Россия или другая какая-нибудь страна не смогут повлиять на этот процесс», пишет РИА Новости.

"Мы не даем возможности большим и сильным государствам препятствовать свободному выбору той или иной страны", - подчеркнул генсек НАТО.

Вместе с тем, генсек НАТО воздержался от прямого ответа на вопрос, сможет ли Грузия стать членом альянса до урегулирования проблем Абхазии и Южной Осетии: "Мы поддерживаем и помогаем Грузии в удовлетворении наших стандартов, проведении реформ и в том, чтобы Грузия была готова к членству в НАТО. По вопросу Южной Осетии и Абхазии сейчас не могу сказать детально, однако мы продолжим помогать Грузии в этом направлении".